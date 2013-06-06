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وزير الأوقاف: إنشاء مدارس إسلامية تحقق هدف من أوقفوا أموالهم للتعليم

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وزير الأوقاف: إنشاء مدارس إسلامية تحقق هدف من أوقفوا أموالهم للتعليم وزير الأوقاف: إنشاء مدارس إسلامية تحقق هدف من أوقفوا أموالهم للتعليم

كتب سارة علام وإسماعيل رفعت - تصوير حسين طلال

قال الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب توقيع بروتوكول إنشاء مدارس بين الوزارتين، إن التعليم هو قاطرة كل نهضة وقيمة الإنسان تحدد بقدر الذى تعلمه، مضيفاً أن ميزانية التعليم فى أمريكا ودول الغرب تفوق ميزانية وزارة الدفاع ووزارة الصحة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هذا البروتوكول يهدف إلى إنشاء مدارس إسلامية تقدم من خلالها مادة إسلامية وتربوية تبنى مواطنا صالحا وتحقق الارتقاء بالمناهج، وذلك حتى يتحقق الهدف المبتغى من الذين أوقفوا أموالهم فى مجال التعليم والخدمة الاجتماعية.

وأكد عفيفى، أن هذه المدارس ستكون تحت رعاية وزارة التربية والتعليم ووزير الأوقاف، وذلك لتوفير خدمة متميزة للطالب والحد من كثافة الفصول التى تعانى منها المدارس.

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