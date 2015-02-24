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الآن.. حمل تطبيق "آخر الأخبار" من "اليوم السابع"

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فى إطار حرص "اليوم السابع" على تقديم كل جديد وجذاب لقرائه الأعزاء، من خدمات إخبارية ومعرفية شاملة، يتيح الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" تطبيقاً مجانياً جديداً، يمكن من خلاله التعرف على آخر الأخبار، لمستخدمى أجهزة الكومبيوتر واللاب توب، التى تعمل وفق نظام التشغيل "ويندوز".

ويتيح تطبيق "آخر الأخبار" من "اليوم السابع" للقراء إمكانية التعرف على الأخبار الرئيسية التى يتم نشرها تباعاً من خلال نافذة صغيرة يظهر خلالها كل ما يتم نشره من أخبار، حتى وإن كان القارئ أو المستخدم، يجرى أى أعمال أخرى عبر جهازه بخلاف متابعة "اليوم السابع".

لتحميل التطبيق.. اضغط هنا

أو تجده فى أعلى الصفحة الرئيسية والصفحات الداخلية من "اليوم السابع".
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02 - اليوم السابع

1. كيفية التثبيت


>1. انقر على زر التحميل
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02 - اليوم السابع
>2. حمل برنامج التثبيت
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

3. بعد تحميل البرنامج افتح ملف “اليوم-السابع-اخبار-عاجلة.exe”
>4. انقر على زر “Run”
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

5. انقر على زر “Install”
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

6. قم بإلغاء تحديد المربع
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

7. اضغط على زر “Run”
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

8. لاحظ ظهور علامة لوجو "اليوم السابع"
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

كيفية استعمال برنامج إشعارات اليوم السابع :

1. اضغط على علامة البرنامج فى علبة النظام
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

2. سوف يظهر إشعارًا أسفل يمين الشاشة
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

3. عن الوقوف بالفارة فوق الأسهم الجانبية سوف يتغير لون السهم إلى الأحمر ما يدل على وجود المزيد من الأخبار فى هذا الاتجاه .
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

4. عند الضغط على الأسهم سوف يظهر الخبر التالى
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

5. بالضغط على الخبر سوف يتم تحويلك إلى صفحة الخبر على موقع "اليوم السابع" لقراءته كاملاً
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

6. بالنقر على رمز "اليوم السابع" سوف يتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

7. بالضغط على علامة الإغلاق سوف يختفى البرنامج تلقائيًا ولن يظهر إلى حين صدور خبر جديد
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

8. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة "اليوم السابع" فى علبة النظام لظهور قائمة الإعدادات
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

9. اضغط على موقع "اليوم السابع" للذهاب إليه
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

10. اضغط على استخدام الصوت لإتاحة صوت الإشعارات
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

11. لكتم صوت الإشعارات اضغط على إلى كتم الصوت
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

12. لمنع البرنامج من الظهور لفترة زمنية محددة اضغط على إيقاف مؤقت سيظهر لك مجموعة من الاختيارات التى تتيح لك توقف البرنامج لفترات زمنية حسب اختيارك مع إتاحة التحقق من الأخبار الجديدة بطريقة يدوية عن طريق النقر على علامة البرنامج بزر الماوس الأيسر
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

13. لاحظ تغير علامة البرنامج حين الإيقاف المؤقت
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

14. إعداد البدء مع الكمبيوتر سوف يتيح بدء البرنامج أوتوماتيكيًا مع فتح الويندوز
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

15. لغلق التطبيق نهائيًا اضغط على زر خروج
>تطبيق اليوم السابع- 2015-02- اليوم السابع

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