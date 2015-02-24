الآن.. حمل تطبيق "آخر الأخبار" من "اليوم السابع"

فى إطار حرص "اليوم السابع" على تقديم كل جديد وجذاب لقرائه الأعزاء، من خدمات إخبارية ومعرفية شاملة، يتيح الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" تطبيقاً مجانياً جديداً، يمكن من خلاله التعرف على آخر الأخبار، لمستخدمى أجهزة الكومبيوتر واللاب توب، التى تعمل وفق نظام التشغيل "ويندوز".

ويتيح تطبيق "آخر الأخبار" من "اليوم السابع" للقراء إمكانية التعرف على الأخبار الرئيسية التى يتم نشرها تباعاً من خلال نافذة صغيرة يظهر خلالها كل ما يتم نشره من أخبار، حتى وإن كان القارئ أو المستخدم، يجرى أى أعمال أخرى عبر جهازه بخلاف متابعة "اليوم السابع".

لتحميل التطبيق.. اضغط هنا

أو تجده فى أعلى الصفحة الرئيسية والصفحات الداخلية من "اليوم السابع".

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1. كيفية التثبيت

>1. انقر على زر التحميل>2. حمل برنامج التثبيت

3. بعد تحميل البرنامج افتح ملف “اليوم-السابع-اخبار-عاجلة.exe”

>4. انقر على زر “Run”

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5. انقر على زر “Install”

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6. قم بإلغاء تحديد المربع

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7. اضغط على زر “Run”

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8. لاحظ ظهور علامة لوجو "اليوم السابع"

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كيفية استعمال برنامج إشعارات اليوم السابع :

1. اضغط على علامة البرنامج فى علبة النظام

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2. سوف يظهر إشعارًا أسفل يمين الشاشة

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3. عن الوقوف بالفارة فوق الأسهم الجانبية سوف يتغير لون السهم إلى الأحمر ما يدل على وجود المزيد من الأخبار فى هذا الاتجاه .

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4. عند الضغط على الأسهم سوف يظهر الخبر التالى

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5. بالضغط على الخبر سوف يتم تحويلك إلى صفحة الخبر على موقع "اليوم السابع" لقراءته كاملاً

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6. بالنقر على رمز "اليوم السابع" سوف يتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع

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7. بالضغط على علامة الإغلاق سوف يختفى البرنامج تلقائيًا ولن يظهر إلى حين صدور خبر جديد

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8. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة "اليوم السابع" فى علبة النظام لظهور قائمة الإعدادات

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9. اضغط على موقع "اليوم السابع" للذهاب إليه

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10. اضغط على استخدام الصوت لإتاحة صوت الإشعارات

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11. لكتم صوت الإشعارات اضغط على إلى كتم الصوت

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12. لمنع البرنامج من الظهور لفترة زمنية محددة اضغط على إيقاف مؤقت سيظهر لك مجموعة من الاختيارات التى تتيح لك توقف البرنامج لفترات زمنية حسب اختيارك مع إتاحة التحقق من الأخبار الجديدة بطريقة يدوية عن طريق النقر على علامة البرنامج بزر الماوس الأيسر

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13. لاحظ تغير علامة البرنامج حين الإيقاف المؤقت

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14. إعداد البدء مع الكمبيوتر سوف يتيح بدء البرنامج أوتوماتيكيًا مع فتح الويندوز

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15. لغلق التطبيق نهائيًا اضغط على زر خروج

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