رئيس مصر للطيران: سيرنا 10 رحلات حتى اليوم لعودة المصريين من ليبيا

صرح الطيار سامح الحفنى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية سيرت 10 رحلات حتى نهاية اليوم الثلاثاء، لمطار جربا التونسى فى إطار الرحلات الجوية التى تنظمها مصر للطيران من مطار جربا بتونس لعودة المواطنين المصريين بليبيا ليصل إجمالى العائدين على متن هذه الرحلات أكثر من 2000 مواطن.

وأضاف "الحفنى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا يأتى فى إطار الدور القومى الذى تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه أبناء الوطن بالخارج والوقوف بجانبهم فى المحن والأزمات وتوفير كل التسهيلات اللازمة للتواصل مع بلدهم مصر.

وأشار الحفنى إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الطيران المدنى ووزارة الخارجية المصرية ممثلة فى خلية الأزمة المعنية بهذا الموضوع والطاقم القنصلى المصرى الموجود بتونس، لتسيير المزيد من رحلات مصر للطيران لتناسب أعداد الراغبين فى العودة إلى مصر.