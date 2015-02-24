توفير خدمة الـ"واى فاى" بالمناطق السياحية والأثرية بالأقصر

الأقصر ـ مصطفى جبر

التقى محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة، لمناقشة التوسع فى تقديم خدمة الإنترنت "واى فاي" بالميادين الرئيسية والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

>وخلال اللقاء تم الاتفاق على تطوير وتوفير خدمات الإنترنت المجانى ( واى فاي) وخدمات 3G للهواتف المحمولة مجانا، فى الأماكن الحيوية بالمحافظة والمناطق الأثرية، على ان يتم البدء بمنطقتى معبد الأقصر وساحة الكرنك ليمتد بعدها الى عدد من المناطق المختلفة بالمحافظة.

>ومن جانبه اكد "بدر" ضرورة وضع خطة فعالة لتطبيق المنظومة بدءاً بمدينة الأقصر لخدمة ضيوفها من السياح مع إعداد "رفع مساحي" للمناطق التى يشملها الإنترنت المجاني.

> و من جانبه اكد النواوى استعداد الشركة المصرية للتعاون مع المحافظة فى مجال تطوير المؤسسات والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير البنية التكنولوجية لزيادة فرص العمل وفتح آفاق جديدة للفرص التسويقية.

>كما ناقش المحافظ مع "النواوي"، ملف نقل السنترال القديم، لمنطقة اخرى مجاورة، وذلك فى اطار استكمال مشروع كشف واحياء طريق الكباش، حيث ان السنترال القديم يقع على جانب طريق الكباش.

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