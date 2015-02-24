محافظ القليوبية يعزى أسقفها فى شهداء مصر بمذبحة داعش بليبيا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، زار مطرانية شبين القناطر بالقليوبية لتقديم واجب العزاء للأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها، فى شهداء مصر الذين قتلهم تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، باسمه وباسم أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وباسم جميع أبناء محافظة القليوبية، أمس الاثنين.

وتابعت الكنيسة فى بيان لها اليوم، أن الأنبا بطرس أعرب عن شكره وامتنانه للمحافظ، مؤكدًا أن مصر تقف صفًا واحدًا أمام الإرهاب إلى أن تقضى عليه وأن مصر بوحدتها وصلابتها وتماسك أبنائها سوف تقضى على الإرهاب الأسود على يد جيشها العظيم الذين هم خير أجناد الأرض.

كما تقدم السيد خلال الزيارة بالعزاء لأهالى الشهداء معربا عن شجبه وإدانته لهذا الحادث الإرهابى الخسيس وتلك الجريمة التى تخالف كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية مؤكدًا أن المصريين جميعًا مستعدون للتضحية من أجل أن يعيش الوطن، وأن الدولة ستنتصر فى حربها ضد الإرهاب داخليًا وخارجيًا.