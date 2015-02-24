قائد عسكرى أمريكى : لو كنت مكان السيسي لدخلت ليبيا لحماية شعبي

قال جيمس رييس، قائد قوات دلتا الأمريكية السابق، إنه لو كان مكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لدخل إلى ليبيا وسيطر على قطع أراض نفطية.

جاء ذلك في مقابلة مع CNN حيث قال: “لو كنت مكان السيسي، ورأيت ليبيا وما يمر بها، سأدخلها وأحمي الشعب، وقد أفكر في السيطرة على قطع من الأراضي للوصول إلى النفط.”

وحول دعوة السيسي لانشاء قوة عربية موحدة، قال رييس: “الفكرة التي طرحها الرئيس المصري، جيدة من الناحية الاستراتيجية على الورق، ولكن يمكن أن يكون هناك بعض الصعوبة في تنفيذها من الناحية التكتيكية.. بالنسبة للذين يقولون إن إنشاء مثل هذه القوة المشتركة هو أمر غير ممكن، أقول إن هناك قوة عربية موحدة تسمى درع الجزيرة، تضم دول مجلس التعاون الخليجي، وفيها 40 ألف مقاتل..”

وتابع قائلا: “رأينا ملك الأردن، عبدالله الثاني، يدفع أيضاً باتجاه فكرة السيسي وهذا ما نريده، نريدهم أن يقوموا بهذا العمل، ودورنا من المفترض أن يكون مدرباً مساعداً لجمعهم مع بعضهم البعض.”