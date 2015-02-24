الخوف المرضى "الفوبيا".. أسبابه وأنواعه

الخوف أحد الأعراض التى تختلف حولها الأراء، كمرض نفسى أو مجرد عرض لا أكثر.

حول ذلك قال الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ العلاج النفسى بجامعة عين شمس، إن هناك نوعين من الخوف الذى يصيب الإنسان:

ما هى أنواع الخوف؟

1)الخوف الفسيولوجى الطبيعى:

> هو عبارة بعض المخاوف الطبيعة العادية التى يشعر بها الإنسان العادى، مثل الخوف من عبور الطريق أو الخوف من اجتياز الامتحان بصورة مقبولة والهدف منها هى البقاء على الحياة.

>2)الخوف المرضى:

>هو عبارة عن إصابة الإنسان ببعض المخاوف من الأشياء العادية بصورة مبالغ فيها، مما ينعكس ذلك عليه، وشعوره بالتهديد والخطر مثل:

>1)الخوف من الحشرات.

>2)ركوب الطائرات.

>3)الخوف من الأماكن المرتفعة والمغلقة.

ويتحول الأمر من الخوف إلى اضطراب نفسى مرضى يطلق عليه "الفوبيا".

ما هى أسباب الخوف المرضى "الفوبيا"؟

>ويستكمل د.جمال، أن المخاوف فى مثل هذه الحالات تكون بمثابة عرض وليس مرض، نتيجة تعرض الإنسان لبعض المكبوتات والصراعات والتوترات النفسية، والتى تتخذ الخوف غطاء وشكلا لها، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من الشعور بهذه الأعراض، بضرورة الذهاب إلى الطبيب النفسى المختص لمعرفة السبب بوضوح، فتشخيص مرض الخوف يختلف من شخص إلى آخر من حيث أسبابه وطرق علاجه.

"الخوف من الجميلات ".. أغرب أنواع الفوبيا

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