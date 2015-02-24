أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الخوف المرضى "الفوبيا".. أسبابه وأنواعه

Google+ Print
الخوف المرضى "الفوبيا".. أسبابه وأنواعه الخوف المرضى "الفوبيا".. أسبابه وأنواعه
الخوف أحد الأعراض التى تختلف حولها الأراء، كمرض نفسى أو مجرد عرض لا أكثر.

حول ذلك قال الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ العلاج النفسى بجامعة عين شمس، إن هناك نوعين من الخوف الذى يصيب الإنسان:

ما هى أنواع الخوف؟

1)الخوف الفسيولوجى الطبيعى:
> هو عبارة بعض المخاوف الطبيعة العادية التى يشعر بها الإنسان العادى، مثل الخوف من عبور الطريق أو الخوف من اجتياز الامتحان بصورة مقبولة والهدف منها هى البقاء على الحياة.
>2)الخوف المرضى:
>هو عبارة عن إصابة الإنسان ببعض المخاوف من الأشياء العادية بصورة مبالغ فيها، مما ينعكس ذلك عليه، وشعوره بالتهديد والخطر مثل:
>1)الخوف من الحشرات.
>2)ركوب الطائرات.
>3)الخوف من الأماكن المرتفعة والمغلقة.

ويتحول الأمر من الخوف إلى اضطراب نفسى مرضى يطلق عليه "الفوبيا".

ما هى أسباب الخوف المرضى "الفوبيا"؟
>ويستكمل د.جمال، أن المخاوف فى مثل هذه الحالات تكون بمثابة عرض وليس مرض، نتيجة تعرض الإنسان لبعض المكبوتات والصراعات والتوترات النفسية، والتى تتخذ الخوف غطاء وشكلا لها، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من الشعور بهذه الأعراض، بضرورة الذهاب إلى الطبيب النفسى المختص لمعرفة السبب بوضوح، فتشخيص مرض الخوف يختلف من شخص إلى آخر من حيث أسبابه وطرق علاجه.

"الخوف من الجميلات ".. أغرب أنواع الفوبيا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365