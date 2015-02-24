ضبط خلية بالإسكندرية تستهدف منشآت الدولة ووراء تنفيذ 24عملية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى القبض على خلية إرهابية من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى مكونة من 12 عنصرا لاستهداف منشآت الدولة ومؤسساتها واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة.

تفاصيل الواقعة بدأت مع رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام خلية إرهابية ضمت (12 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ) للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت الدولة ومؤسساتها واستهداف رجال الجيش والشرطة وهم كلٍ من (عصام محمد محمود عقل) 33 سنة عاطل، و(السيد جاب السيد جابر) 25 سنة عاطل، و(محمد عبدالله محمد عبد الفتاح) 26 سنة عاطل، و(محمد محمد إبراهيم عوض) 21 سنة فنى تبريد وتكييف، و(أحمد حسن أبو المعاطى إبراهيم) 35 سنة مهندس كهرباء، و(محمود السيد محمد على بعتر) 35 سنة فنى إنتاج بشركة أدوية، و(أسامة عبد الحميد أبو العزم) 41 سنة محاسب، و(أيمن محمود عبد الفتاح سيد نصر) 34 سنة أمين مخزن، و(أشرف محمد عبدالسميع قرنه) 50 سنة مهندس كهرباء، و(عبدالوهاب عبدالسلام عثمان عبدالسلام) 34 سنة صاحب ورشة خراطة، و(محمد السيد عبد العظيم قاسم) 32 سنة عاطل، و(على عاطف محمد التهامى) 20 سنة نقاش.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (61عبوة فارغة من الحديد أسطوانية الشكل، 10 مواسير حديدية، ماكينة لحام، ماكنة سن معادن، 3 ميزان، عبوتين بداخلهما مادة سائلة غير معلومة، كمية من القطع الحديدية مختلفة الأشكال والأحجام، 10 أكياس بداخلهم مواد ومساحيق كيميائية مختلفة الألوان، كمية من الدوائر الكهربائية، 7 هواتف محمولة، 2 جهاز تابلت، فلاشة، 13 قناعا، 19 بطارية، أوراق مدون بها كيفية إعداد الدوائر الكهربائية، 4 خطوط هواتف، 3 تايمر، 7 مصابيح، 2 لفة لحام قصدير، 24 قطعة بلاستيكية بداخلهم 8 بطاريات، كمية كبيرة من المقاومات والمكثفات الكهربائية، كمية من الأوراق تتضمن ترددات القنوات الفضائية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، كمية من المطبوعات تتضمن عبارات تحريضية، 2 سيارة ملاكى.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم خلية إرهابية تستهدف المنشآت العامة والخاصة ورجال الشرطة والقوات المسلحة وزرعهم لعبوات ناسفة بالمناطق الآتية، عبوتان بشارع مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه والتى أسفر انفجارها عن وفاة طالبة وإصابة أربعة مواطنين، وبسيارة بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل والتى أسفرت انفجارها عن وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وبمنطقة الكيلو 21 أمام مستشفى مبرة العصافرة والتى أسفر انفجارها عن وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وأمام مدرسة طوسون الثانوية الصناعية بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه والتى أسفرت انفجارها عن إصابة ثلاثة مواطنين، وأمام ديوان قسم شرطة أول الرمل والتى أسفر انفجارها عن إصابة ربة منزل وموظف وحدوث تلفيات بسيارتى شرطة وأخرى ملاكى ملك أحد ضباط الشرطة، وزرع العديد من العبوات الناسفة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بشارع مصطفى كامل، بجوار سور مدرسة فيكتوريا، بجوار ديوان قسم شرطة أول المنتزه، بشارع جمال عبدالناصر، بجوار سور مدرسة منير الجمال.

وكذلك زرع العديد من العبوات الناسفة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (بشارع إبراهيم راجى مما أدى لتهشم أربعة سيارات خاصين بالأهالى، بتقاطع شارعى المشير أحمد إسماعيل مع طريق الجيش، بجوار محطة ترام سيدى جابر، بشارع فوزى معاذ، بمنطقة سموحة)، وبالقرب من نقطة شرطة سان استيفانو بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وثلاث عبوات أسفل برج كهرباء ضغط عال خلف مدرسة تيمور بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وبتقاطع الشارع الجديد مع قنال المحمودية بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل مما أدى لإصابة ضابط شرطة وخفير نظامى ومجند وإحداث تلفيات بسيارتى شرطة، وبسيارة بطريق قنال المحمودية أمام مسجد عثمان بن عفان بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وأمام ديوان قسم شرطة العطارين، وزرع عبوتان ناسفتان بحديقة الخالدين بدائرة قسم شرطة العطارين، وأمام ديوان نقطة شرطة محطة الرمل، وبطريق المكس مما أدى لإصابة ضابط ورقيب شرطة، وبالقرب من ديوان قسم شرطة مينا البصل، وأسفل برج كهرباء بطريق المحور بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية، وبطريق الإسكندرية/ مطروح، وبالقرب من سور قطاع الأمن المركزى بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبشارع فوزى معاذ دائرة قسم شرطة سموحة.

ومتهمين أيضا بإضرام النيران بالمناطق الآتية طريق جمال عبدالناصر لتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبأحد المقاهى بمنطقة الورديان بدائرة قسم شرطة مينا البصل وإصابة أمين شرطة، وبمحطة وقود الإمارات بجوار الموقف الجديد بدائرة قسم شرطة كرموز، وإتلاف ماكينات صرف إلى تابعين لبنك مصر والقاهرة بدائرة أقسام شرطة ثانى الرمل وسيدى جابر وسموحة، وإتلاف عدد من كبائن خطوط الهواتف الأرضية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وإتلاف عدد من كابلات الضغط العالى بمنطقة المعمورة البلد، اشتراكهم فى واقعة مقتل المواطن/ حسام مرسى حسن مرسى لاعتراضه على استخدام التنظيم الإرهابى للمسجد المجاور لمحل إقامته بدائرة قسم شرطة مينا البصل.