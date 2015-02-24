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إحباط محاولتين لتهريب أقراص مخدرة بماسورة حقيبة وبط مجمد بمطار برج العرب

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إحباط محاولتين لتهريب أقراص مخدرة بماسورة حقيبة وبط مجمد بمطار برج العرب إحباط محاولتين لتهريب أقراص مخدرة بماسورة حقيبة وبط مجمد بمطار برج العرب
أحبطت السلطات الأمنية بمطار برج العرب الدولى، اليوم، محاولتين تهريب أقراص مخدرة إلی جدة والكويت.

وأشار اللواء طارق الشورى مدير مطار برج العرب لـ"اليوم السابع"، إلى أن شرطة أمن الموانئ تمكنت أثناء فحص حقائب الراكب "سعد ش ع" من الإسكندرية من العثور علی 2000 قرص ترامادول مخبأة داخل ماسورة يد حقيبته قبل سفره الی الكويت.

كما تمكنت أيضا من ضبط الراكب "أحمد ع س" عامل من المحلة الكبری أثناء سفره إلی جدة وبحوزته 600 قرص ترامادول وتامول داخل بطتين مجمدتين، وتم إلغاء سفر الراكبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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