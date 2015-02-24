إحباط محاولتين لتهريب أقراص مخدرة بماسورة حقيبة وبط مجمد بمطار برج العرب

أحبطت السلطات الأمنية بمطار برج العرب الدولى، اليوم، محاولتين تهريب أقراص مخدرة إلی جدة والكويت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار اللواء طارق الشورى مدير مطار برج العرب لـ"اليوم السابع"، إلى أن شرطة أمن الموانئ تمكنت أثناء فحص حقائب الراكب "سعد ش ع" من الإسكندرية من العثور علی 2000 قرص ترامادول مخبأة داخل ماسورة يد حقيبته قبل سفره الی الكويت.
كما تمكنت أيضا من ضبط الراكب "أحمد ع س" عامل من المحلة الكبری أثناء سفره إلی جدة وبحوزته 600 قرص ترامادول وتامول داخل بطتين مجمدتين، وتم إلغاء سفر الراكبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.