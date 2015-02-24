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مهاب مميش: ارتفاع عدد كراكات مشروع قناة السويس الجديدة لـ41 فى مايو

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مهاب مميش: ارتفاع عدد كراكات مشروع قناة السويس الجديدة لـ41 فى مايو مهاب مميش: ارتفاع عدد كراكات مشروع قناة السويس الجديدة لـ41 فى مايو
كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المقرر أن يصل عدد الكراكات التى تعمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة إلى 41 كراكة خلال شهر مايو المقبل، مضيفا أنه تعمل بالقناة حاليا ما يمثل نحو 75% من كراكات العالم، وترفع 27 مليون متر مكعب فى الشهر، وهو ما يعتبر أكبر عملية تكريك فى التاريخ.

وأضاف الفريق إيهاب مميش، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس يجب أن تستوعب حجم الزيادة القائمة والمستقبلية فى حجم التجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة أعماق قناة السويس الحالية والجديدة، خاصة وأن هناك توجه لزيادة أحجام السفن المارة بالقناة.

وأوضح الفريق مهاب مميش، أن الهدف من عمليات زيادة أعماق قناة السويس هو الحفاظ على التصنيف العالمى للقناة بالنسبة للتجارة العالمية حتى لا يتحول عوائد مرور السفن إلى دول أخرى خاصة وأن هناك مشروعات مشابهة بدأت تظهر، مؤكدا أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعتمد على 6 موانئ، كما أن هناك مشروع للثروة السمكية سيتم إنشاؤه فى سيناء.

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مصر 365