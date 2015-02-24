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محافظ المنيا يمر بأزمة صحية ويؤكد: صحتى جيدة وسأعود لعملى خلال أيام

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محافظ المنيا يمر بأزمة صحية ويؤكد: صحتى جيدة وسأعود لعملى خلال أيام محافظ المنيا يمر بأزمة صحية ويؤكد: صحتى جيدة وسأعود لعملى خلال أيام
نزل اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بأحد مستشفيات القاهره منذ يومين لمروره بأزمة صحية، ترتبت على حملة مكبرة شنها على المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة سير العمل بها.

وأكد اللواء صلاح الدين زيادة لـ"اليوم السابع"، أن حالته الصحية جيدة، وأنه سيعود إلى عمله خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن سبب أزمته كان مروره على عدد كبير من المدارس واإىدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة سير العمل بها.

وأضاف محافظ المنيا، أن العملية الإرهابية التى نفذها تنظيم "داعش" فى ليبيا والتى راح ضحيتها 21 مصريًا، كان لها أثر كبير على حالته الصحيه والنفسية، مؤكدًا أن عودته للعمل ستكون بأقصى تقدير يوم الأحد المقبل.

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