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محافظ الوادى الجديد يوافق على إنشاء 10 مشروعات استثمارية بالوادى الجديد

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محافظ الوادى الجديد يوافق على إنشاء 10 مشروعات استثمارية بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد يوافق على إنشاء 10 مشروعات استثمارية بالوادى الجديد
وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على انشاء 10 مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية بالخارجة بحضور مندوب من الهيئة العامة لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتى تمثلت فى إنشاء مشروع ثلاجات تجميد اللحوم والخضراوات ومشروع أثاث خشبى ومشروع أعلاف ومشروع أغلفة بلاستيك ومشروع لتصنيع الحلويات.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إن المناطق الصناعية بالمحافظة تضم عددًا من المشروعات الإنتاجية المهمة والتى ستحقق فارقا فى منظومة الإنتاج الصناعى بما يحقق عددًا من فرص العمل لأبناء المحافظة مؤكدًا أن المحافظة تدعم المناطق الصناعية وتوفر لها كل الامكانيات التى تحقق نجاح المشروعات التى سيتم إنشاؤها بها.

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مصر 365