محافظ الوادى الجديد يوافق على إنشاء 10 مشروعات استثمارية بالوادى الجديد

وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على انشاء 10 مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية بالخارجة بحضور مندوب من الهيئة العامة لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتى تمثلت فى إنشاء مشروع ثلاجات تجميد اللحوم والخضراوات ومشروع أثاث خشبى ومشروع أعلاف ومشروع أغلفة بلاستيك ومشروع لتصنيع الحلويات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إن المناطق الصناعية بالمحافظة تضم عددًا من المشروعات الإنتاجية المهمة والتى ستحقق فارقا فى منظومة الإنتاج الصناعى بما يحقق عددًا من فرص العمل لأبناء المحافظة مؤكدًا أن المحافظة تدعم المناطق الصناعية وتوفر لها كل الامكانيات التى تحقق نجاح المشروعات التى سيتم إنشاؤها بها.