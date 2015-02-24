إجراءات عاجلة لمحاصرة فيروس أنفلونزا الطيور فى أسيوط

قرر المهندس ياسر الدسوقى عطية محافظ أسيوط اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لمحاصرة فيروس أنفلونزا الطيور والحد من انتشاره، وذلك بتفعيل اللجنة الخماسية وحصر مزارع الدواجن ومحال بيع الدواجن الحية على مستوى المحافظة تمهيداً لتقنين أوضاعها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع مسئولى الطب البيطرى والصحة والتموين والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والأحياء بمبنى ديوان عام محافظة أسيوط، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمرض أنفلونزا الطيور ومتابعة ما يتم من إجراءات.

وشدد محافظ أسيوط على الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة والتدريب على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتوفير الأمصال بجميع مستشفيات المحافظة مع تفعيل دور الرقابة على الأسواق وأماكن البؤر المصابة إضافة إلى التعاون مع إدارة شرطة المرافق لتشديد الكمائن لمراقبة السيارات الناقلة للطيور مع ضرورة أن يكون السائق يحمل شهادة بسلامة الطيور وأنها من المزارع المعتمدة.

وقال الدكتور مدكور محمود مدير الطب البيطرى بأسيوط إن المديرية لديها 12 فريقا للتقصى منتشرين بجانب وجود 85 وحدة بيطرية أسفرت عن رصد 129 حالة اشتباه تأكد ايجابية 25 حالة منها خلال عام 2014 وتم اتخاذ الاجراءات الازمة بتحصين دائرة قطرها 9 كم حول مكان الاشتباه وإعدام الطيور المصابة مشيراً إلى أنه تم سحب 119 عينة عشوائية من مزارع قبل عملية البيع واتضح سلبية العينات خلال الشهر الماضى لافتاً إلى وجود 1342 مزرعة داجن على مستوى المحافظة منها 5 مزارع فقط مرخصة.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المديرية لديها كافة الاحتياطات لمواجهة أى حالات مصابة بانفلونزا الطيور لافتاً إلى أن الفيروس بدأ فى الانحسار خلال الفترة الماضية منذ 21 يناير ولم ترد لنا أية حالات اشتباه بالإصابة.