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تعليم الوادى الجديد يتسلم 1782 جهاز تابلت بهدف تطبيق نظم التعلم الحديث

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تعليم الوادى الجديد يتسلم 1782 جهاز تابلت بهدف تطبيق نظم التعلم الحديث تعليم الوادى الجديد يتسلم 1782 جهاز تابلت بهدف تطبيق نظم التعلم الحديث
تسلم قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد 1782 جهاز تابليت، و63 سبورة ضوئية، و63 حاسبا آليا، وجهاز عرض من وزارة التربية والتعليم، والتى سيتم توزيعها على الإدارات التعليمية لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك فى إطار استكمال محاور التعليم المتطور بالمديرية، واستكمال عدد أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية وتطبيق نظم التعلم الحديث.

وقال صلاح محمد صلاح مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم، الثلاثاء، إن فريق العمل بمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية يقوم بتركيب الأجهزة بالمدارس الثانوية، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل من المركز تم تأهيله لصيانة الأجهزة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز الخمسة.

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