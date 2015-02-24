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اثنان من المصريين المصابين فى تفجيرات القبة الليبية: مدخرات 4 سنوات ضاعت

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وصل اليوم إلى المعهد الطبى القومى بدمنهور فى محافظة البحيرة، اثنان من المصابين المصريين فى التفجيرات الارهابية، التى وقعت الجمعة الماضى، فى مدينة القبة الليبية، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
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>أحد المصريين المُصابين- 2015-02 - اليوم السابع
>أحد المصريين المُصابين


>وعلى الفور أجرى الأطباء، وعلى رأسهم الدكتور عبدالفتاح منيسى، مدير المستشفى، الفحوصات اللازمة لهما تمهيداً لاحتجازهما تحت الملاحظة الطبية.
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>مصرى مُصاب فى تفجيرات القبة الليبية- 2015-02 - اليوم السابع
>مصرى مُصاب فى تفجيرات القبة الليبية


>وأكد الدكتور عبد الحكيم عبده، نائب مدير المعهد الطبى، استقرار حالة المصابين جمعة عبدالحميد مسلم 24سنة، وشقيقه سالم عبد الحميد مسلم، 18 سنة، والمقيمين بقرية الكوم الأخضر بمحافظة البحيرة.

وأضاف نائب مدير المعهد الطبى، أن إحدى الحالات مصابة بكسر مضاعف بعظام الفخذ ومفصل الركبة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية فورية، بينما يعانى الآخر من جروح وسحجات مع حروق بالوجه نتيجة آثار الانفجار.
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>أحد المُصابين- 2015-02 - اليوم السابع
>أحد المُصابين


>وأعرب المصابان عن حزنهما الشديد، بسبب علمهما باستشهاد اثنين من أقاربهما فى هذا الحادث الإرهابى، مؤكدين ضياع كل مدخراتهما طوال عملهما فى ليبيا والذى استمر لأكثر من 4 سنوات، مطالبين بتعويض الدولة لهما وتوفير فرص عمل مناسبة لضمان مستقبلهما.

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