تأجيل العمل بالمنظومة الجديدة لجمع القمامة بالسويس لغياب التمويل

أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، استمرار العمل بالمنظومة الحالية لجمع القمامة بالسويس بسبب تأجيل تشغيل المنظومة الجديدة لجمع القمامة من المنازل بأحياء السويس لحين توفير الاعتمادات اللازمة لشراء المعدات، بالإضافة إلى توفير العمالة اللازمة لذلك.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم مخاطبة الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى، باحتياجات المحافظة لتطبيق المنظومة.

جاء ذلك بعد الاجتماع بجميع العاملين بجهاز النظافة وفريق العمل الممثل لوزراة التطوير الحضرى ظهر اليوم بالديوان العام والاستماع إلى المشاكل الحالية التى تواجه عمال النظافة فى ظل قرار مجلس الوزراء بعدم إجراء أى تعاقدات جديدة فى الوقت الحالى. حضر اللقاء شعبان حمدان مدير جهاز النظافة ورؤساء الأقسام بالجهاز.