أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل العمل بالمنظومة الجديدة لجمع القمامة بالسويس لغياب التمويل

Google+ Print
تأجيل العمل بالمنظومة الجديدة لجمع القمامة بالسويس لغياب التمويل تأجيل العمل بالمنظومة الجديدة لجمع القمامة بالسويس لغياب التمويل
أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، استمرار العمل بالمنظومة الحالية لجمع القمامة بالسويس بسبب تأجيل تشغيل المنظومة الجديدة لجمع القمامة من المنازل بأحياء السويس لحين توفير الاعتمادات اللازمة لشراء المعدات، بالإضافة إلى توفير العمالة اللازمة لذلك.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم مخاطبة الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى، باحتياجات المحافظة لتطبيق المنظومة.

جاء ذلك بعد الاجتماع بجميع العاملين بجهاز النظافة وفريق العمل الممثل لوزراة التطوير الحضرى ظهر اليوم بالديوان العام والاستماع إلى المشاكل الحالية التى تواجه عمال النظافة فى ظل قرار مجلس الوزراء بعدم إجراء أى تعاقدات جديدة فى الوقت الحالى. حضر اللقاء شعبان حمدان مدير جهاز النظافة ورؤساء الأقسام بالجهاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365