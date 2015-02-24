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بالصور..تكريم 20 طالبا وطالبة مثاليين بجامعة طنطا

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كرمت جامعة طنطا 20 طالبا وطالبة مثاليين على مستوى جميع كليا4ت الجامعة حيث فاز فيها الطالب عمر زاهر محمود البرلسى (الفرقة الرابعة) بكلية التمريض، والطالبة مروة عبدالله عبدالمقصود (الفرقة الرابعة) بكلية الصيدلة بكأسى الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة فى العام الجامعى 2014/2015.

وأكد الدكتور محسن محمود مقشط – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التفوق العلمى لم يكن المعيار الأوحد فى اختيار الطالب والطالبة المثاليين وإن المثالية تتحقق عندما تستطيع الإنسان التأثير إيجابًا فيمن حوله والتفاعل مع مجتمعه الذى يحيا فيه.

وأضاف مقشط أن الاختيار تم بناء على معايير موضوعية وشفافة، واختبارات تحريرية وشفوية ومعلومات عامة ولغات وسمات شخصية ومناقشة المتسابقين فى مدى ممارستهم الأنشطة الطلابية المختلفة.

وفى ختام الحفل قام نائب رئيس الجامعة بتكريم الطلاب الفائزين ومنحهم ميداليات وشهادات تقدير.

الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- 2015-02 - اليوم السابع
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الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
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نائب رئيس الجامعة والطلاب المثاليين- 2015-02 - اليوم السابع
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نائب رئيس الجامعة والطلاب المثاليين
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نائب رئيس الجامعة يكرم أحد الطلاب المثاليين- 2015-02 - اليوم السابع
>

نائب رئيس الجامعة يكرم أحد الطلاب المثاليين
>

تكريم طالبة مثالية- 2015-02 - اليوم السابع
>

تكريم طالبة مثالية
>

تكريم طالبة مثالية- 2015-02 - اليوم السابع
>

تكريم طالبة مثالية
>

نائب رئيس الجامعة يكرم طالبا مثاليا- 2015-02 - اليوم السابع
>

نائب رئيس الجامعة يكرم طالبا مثاليا
>

تكريم أحد الطلاب المثاليين بجامعة طنطا- 2015-02 - اليوم السابع
>

تكريم أحد الطلاب المثاليين بجامعة طنطا

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