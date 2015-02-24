القبض على خلية إرهابية بحوزتها أسلحة ومنشورات تحريضية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عضوى خلية إرهابية والمطلوب ضبطهما وإحضارهما وبحوزتهما عدد من المنشورات المحرضة ضد الجيش والشرطة، وعدد من الدوائر الكهربائية المعدة لتصنيع قنابل دون احتوائها على مادة متفجرة وأسلحة ومنشورات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من االعقيد أحمد راتب، مفتش مباحث طلخا، والرائد أحمد شبانة، بقيام اثنين من أحد أعضاء الخلية الإرهابية المتخصصة فى تصنيع القنابل باستقلال سيارة محملة بالأسلحة؛ حيث تم القبض عليهما بجوار أكاديمية الدلتا، بينما فر الثالث هاربا وجار البحث عنه.

يذكر أن عضوى الخلية الإرهابية من أعضاء الخلية المقبوض عليها فى تصنيع قنابل من عدة أسابيع وهما مطلوبان أمنيا وكانا متورطين فى زرع القنابل الهيكلية والصوتية.