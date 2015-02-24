قوات أمن شمال سيناء تحبط محاولة مسلحين استهداف القوات شرق العريش

أعلنت مصادر أمنية فى شمال سيناء، أن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من المسلحين استهداف القوات بعبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور القوات من منطقة كرم القواديس، شرق العريش.

وأوضحت المصادر أن القوات طاردت مسلحين أطلقوا نيرانهم من بعد، ولاحقتهم وتم تبادل إطلاق نيران لم يسفر عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن منطقة شرق العريش شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات الأمن التى ألقت خلال انتشارها القبض على 7 مشتبه بهم ودمرت 12 عشة ومنزلا، إضافة إلى دراجات نارية ضبطت بدون أوراق.

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