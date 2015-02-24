أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قوات أمن شمال سيناء تحبط محاولة مسلحين استهداف القوات شرق العريش

Google+ Print
قوات أمن شمال سيناء تحبط محاولة مسلحين استهداف القوات شرق العريش قوات أمن شمال سيناء تحبط محاولة مسلحين استهداف القوات شرق العريش
أعلنت مصادر أمنية فى شمال سيناء، أن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من المسلحين استهداف القوات بعبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور القوات من منطقة كرم القواديس، شرق العريش.

وأوضحت المصادر أن القوات طاردت مسلحين أطلقوا نيرانهم من بعد، ولاحقتهم وتم تبادل إطلاق نيران لم يسفر عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن منطقة شرق العريش شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات الأمن التى ألقت خلال انتشارها القبض على 7 مشتبه بهم ودمرت 12 عشة ومنزلا، إضافة إلى دراجات نارية ضبطت بدون أوراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365