وزير خارجية قطر يدعو لعمل عربي للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال فلسطين

دعا وزير الخارجية القطري، خالد العطية، إلى “عمل عربي مشترك” للضط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لـ”العطية” بثت خلال مؤتمر عقد في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل، ويحمل عنوان “المؤتمر العلمي الدولي الأول (فلسطين أسباب الاحتلال وعوامل الانتصار).

وأضاف العطية في كلمته إن “المستقبل للسلام بالمنطقة رغم كل ما يعبر عنه المشهد الحالي من تناقض لذلك يتعين وجود عمل عربي مشترك للضغط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ()”.

وفي نهاية العام الماضي قدمت الدول العربية مشروع قرار لمجلس الأمن ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017، ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد تمرير المشروع.

وأضاف العطية أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي له تداعيات أخلاقية وإنسانية وسياسية على العالم بأسره ويكشف عن تحدي إسرائيل لإرادة العالم بأسره”.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية مرت بمراحل كشفت عن عجز المجتمع الدولي عن الانتصار للحق، مشددا على أن العالم يعيش اليوم بأزمة الشرعية الدولية وازدواجية المعاير، حسب كلمته.

وقال إن “غياب الإردة الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كان أمرا واضحا حيث اكتفى المجتمع بأدارة النزاع″.

وجدد العطية التأكيد على موقف قطر بتقديم كافة أوجه الدعم للفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية عبر استخدام كافة وسائل القانون الدولي في هذا الشأن.

ودعا العطية كافة الاطراف الفلسطينية إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا بين حركتي “حماس″ و”فتح”، ووقعت الحركتين عدة اتفاقيات للمصالحة في القاهرة والدوحة وكان آخرها في قطاع غزة بتاريخ 23 إبريل الماضي لكن لم يتم تنفيذ بنوده بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.(الاناضول)