ملك الأردن يبحث مع العاهل السعودى فى الرياض تطورات الأوضاع بالمنطقة

يقوم العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى يوم غد الأربعاء بزيارة إلى العاصمة السعودية الرياض ؛ يجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى ، سوف تركز المباحثات بين الزعيمين على علاقات التعاون الثنائى وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات إضافة إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة والقضايا التى تهم البلدين الشقيقين.

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