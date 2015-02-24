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ملك الأردن يبحث مع العاهل السعودى فى الرياض تطورات الأوضاع بالمنطقة

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ملك الأردن يبحث مع العاهل السعودى فى الرياض تطورات الأوضاع بالمنطقة ملك الأردن يبحث مع العاهل السعودى فى الرياض تطورات الأوضاع بالمنطقة
يقوم العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى يوم غد الأربعاء بزيارة إلى العاصمة الرياض ؛ يجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى ، سوف تركز المباحثات بين الزعيمين على علاقات التعاون الثنائى وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات إضافة إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة والقضايا التى تهم البلدين الشقيقين.
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