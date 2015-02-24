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وزير داخلية السودان يلتقى رئيس البرلمان الإثيوبى

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وزير داخلية السودان يلتقى رئيس البرلمان الإثيوبى وزير داخلية السودان يلتقى رئيس البرلمان الإثيوبى
بحث وزير الداخلية السودانى عصمت عبد الرحمن، اليوم "الثلاثاء" مع رئيس البرلمان الإثيوبى هانورا أبولا، سبل دعم وتنمية علاقات التعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا فى مختلف المجالات.

وأوضح اللواء أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة-عقب الإجتماع - أنه تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة التى تهم الشعبين، ومن بينها القضايا المتصلة بالجالية الأثيوبية المتواجدة بالسودان، مبينا أن رئيس البرلمان الأثيوبى أشاد بتعاون السودانية وحسن تعاملها مع الجالية الأثيوبية مما يعكس عمق وتميز العلاقات بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس البرلمان الإثيوبى، حرص بلاده على تطوير سبل التعاون مع السودان فى كافة المجالات بالصورة التى تخدم مصلحة الشعبين.
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