"خارجية لوكسمبورج": الاتحاد الأوروبى يرحب بقرار السيسى الإفراج عن الشباب

أعرب جون أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج عن ترحيب الاتحاد الأوروبى بقرار الرئيس الإفراج قريبا عن عدد من الشباب المصرى، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية للغاية وتدلل على صواب التوجهات والرؤى التى تتبناها الدولة المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه اليوم وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير جان أولينجر، مدير الشئون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج، أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتصويب الخطاب الدينى، وذلك فى إطار المواجهة الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.

ورداً على استفسارات وزير خارجية لوكسمبورج، ذكر الرئيس أن القضاء المصرى يتمتع باستقلالية تامة كفلها له الدستور، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية لا يمكنها التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل فيها، فضلاً عن أن القضاء المصرى يتيح تعدد درجات التقاضى ليحفظ حقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم.

الرئيس السيسى لوزير خارجية لوكسمبورج: الإرهاب لا يعرف الحدود

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