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إقبال كبير من القراء على "باب الشكاوى" بـ"اليوم السابع" المطبوع

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إقبال كبير من القراء على "باب الشكاوى" بـ"اليوم السابع" المطبوع إقبال كبير من القراء على "باب الشكاوى" بـ"اليوم السابع" المطبوع
حقق باب "الشكاوى" فى "اليوم السابع" المطبوع، إقبالاً كبيراً من القراء، حيث توافدت المئات من الشكاوى التى تقدم بها القراء، عبر البريد العادى والفاكس أو البريد الإلكترونى، والتى بدأ نشرها بالفعل.

للتواصل مع باب الشكاوى فى "اليوم السابع"، أرسل شكواك عبر البريد العادى على عنوان : 6 شارع وزارة الزراعة ـ ناصية شارع الثورة ـ المهندسين، أو على الفاكس0222907036 أو بالبريد الالكترونى على الايميل

وينشر "اليوم السابع" فى نسخته المطبوعة، شكاوى القراء تباعاً، حتى يكون صوتاً عالياً لكل من يطالب بحقوقه أو لديه مشكلات فى أى جهة حكومية أو غيرها.

كما يستطيع القارئ إرسال الصور والفيديوهات عن طريق سحب الصورة ووضعها على نافذة "drag & drop" فى النموذج المرفق بالأسفل، أو عن طريق استخدام "select file" أو "select folder".

للاطلاع على مشاركات القراء..اضغط هنا "صور وابعت"


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