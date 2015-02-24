عمر البشير: إخوان السودان ليسوا أعضاء فى التنظيم الدولى وعلاقتنا بمصر جيدة

قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن علاقة بلاده بمصر جيدة جدًا على كل المستويات، مشيراً إلى أن الإخوان فى السودان ليسوا أعضاءً فى التنظيم الدولى.

وأضاف البشير فى تصريحاتٍ إعلامية: "تجريم الإخوان شأن أى دولة داخلى لا يحق لنا التدخل فيها، وعلاقتى بالرئيس عبد الفتاح السيسى علاقة أخوة.. وعلاقتنا بمصر طبيعية جداً على المستوى التجارى والثقافى، وليس لدينا علاقة تنظيمية مع جماعة الإخوان، ولا تؤثر علينا ولا نؤثر عليها".

وأوضح الرئيس السودانى، أن العقيد الليبى الراحل معمر القذافى كان يدعم كل حركات التمرد فى السودان ويعمل على توفير الإمكانيات والدعم اللوجستى لها.

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