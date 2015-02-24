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عبد الحليم سالم: صراع 6 وزارات على قانون الاستثمار سبب تأخره

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عبد الحليم سالم: صراع 6 وزارات على قانون الاستثمار سبب تأخره عبد الحليم سالم: صراع 6 وزارات على قانون الاستثمار سبب تأخره
أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم المحرر الاقتصادى بـ"اليوم السابع" أن ليست فى حاجة إلى قوانين بقدر الحاجة إلى تفعيل القوانين الموجودة، لافتًا إلى أن عملية الاستثمار قائمة على دخول المستثمر وهو الجزء السهل، وإجراءات تنفيذ المشروع والتى تتطلب موافقات 78 جهة،

جاء ذلك خلال كلمة سالم بندوة المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، المنعقدة الآن بأحد فنادق وسط البلد لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد.

وأضاف عبد الحليم سالم: "صراع 6 وزارات على القانون هو الذى أوصله لتلك المرحلة وهو السبب فى تأخيره"، موضّحًا أن إجراءات الحصول على الأرض هو العقبة الكبرى التى تواجه المستثمرين، قائلاً: "هناك تنازع بين الوزارات على ملكية الأراضى".

وأشار الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم إلى أن وسط وشمال سيناء بها خامات ومشروعات ضخمة مثل الفحم، موضّحًا أن قانون الاستثمار تجاهل شبه جزيرة سيناء بالكامل لأنها تخضع لقانون يحظر تمليك الأراضى فى سيناء، لافتا إلى أن القانون أرسل إلى جهات عديدة إلا الأحزاب السياسية.

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