شركة "أفتوفاز" الروسية تستعد لتصدير 5000 سيارة "لادا" لمصر خلال 2015

تنوى شركة "أفتوفاز" الروسية للسيارت زيادة صادراتها الخارجية خلال عام 2015 للتعويض عن انخفاض الطلب على سيارات "لادا" داخل روسيا، حيث أنه من المقرر خلال العام الجارى زيادة الصادات إلى الضعف، بما فى ذلك استئناف المبيعات فى أوكرانيا وحصول مصر على 5000 سيارة.

ووفقا لبو أندرسون، رئيس "أفتوفاز"، فإن الشركة الروسية وقعت عقودا لتزويد السوق الخارجى بأكثر من 70 ألف سيارة، حيث أنه فى 2014 الشركة المصنعة قامت بتصدير 51700 سيارة، وهذا أقل بنسبة 34% من 2013.

وأشار رئيس الشركة الروسية إلى أنه فى عام 2015، سيتم تسليم كازاخستان سيارات بنسبة 25٪ من الحجم الإجمالى من المبيعات وأوكرانيا مستعدة لشراء 4000 لادا، ومصر 5000 سيارة، وألمانيا 2500، وأذربيجان 4000 سيارة.