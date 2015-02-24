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توفير خدمة الإنترنت المجانى فائق السرعة بالمناطق السياحية والآثرية بالأقصر

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توفير خدمة الإنترنت المجانى فائق السرعة بالمناطق السياحية والآثرية بالأقصر توفير خدمة الإنترنت المجانى فائق السرعة بالمناطق السياحية والآثرية بالأقصر

التقي محمد بدر محافظ الأقصر بمحمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة إذ ناقش الجانبان خطة توفير خدمة الإنترنت المجانى فائق السرعة ” واي فاي ” بالمناطق السياحية والأثرية بالأقصر .

وتم الاتفاق على تطوير وتوفير خدمات الإنترنت المجاني ( واي فاي) ،فى الأماكن الحيوية بالمحافظة علي أن يتم البدء بمنطقتي معبد الأقصر وساحة الكرنك ليمتد بعدها إلي عدد من المناطق المختلفة بالمحافظة.

وأكد بدر علي ضرورة وضع خطة فعالة لتطبيق المنظومة بدءاً بمدينة الأقصر لخدمة ضيوفها من السياح مع إعداد رفع مساحي للمناطق التي يشملها الإنترنت المجاني.

كما أشار إلي أهمية استخدام التكنولوجيا في التعامل الحكومي، لافتاً إلي وجود مشروع لربط مراكز المعلومات بها.

من جانبه أكد النواوي استعداد الشركة المصرية للتعاون مع المحافظة فى مجال تطوير المؤسسات والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير البنية التكنولوجية لزيادة فرص العمل وفتح آفاق جديدة للفرص التسويقية.

يذكر أن الأقصر نفذت مشروع تركيب كاميرات للمراقبة بالشوراع الهامة والرئيسية والمناطق الحيوية بالمحافظة.

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