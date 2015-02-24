أفضل 3 خلطات طبيعيَّة لترطيب شفتيك

أكثر المشاكل التي تعاني منها أغلب السيدات هي تشقق الشفاه وجفافها، خاصة في موسم البرد، وهي من الأمور التي تسيء إلى جمال المرأة، لكن يمكن التخلص من هذه المشكلة بواسطة كريمات يمكن تصنيعها من مواد طبيعيَّة متوفرة بكل منزل، وتعد أفضل من المرطبات الصناعيَّة التي تحتوي على مواد كيماويَّة.

وإليك مكونات وطريقة إعداد أفضل ثلاثة كريمات بسهولة من مواد طبيعيَّة:

1- كريم غني بزبدة الكاكاو: تحتاجين إلى ملعقة طعام لانولين (توجد عند العطار)، وملعقتين من زبدة الكاكاو، وملعقة من الفازلين، ذوّبي اللانولين على النار قليلاً إلى أن يسيح وأضيفي المكونات له إلى أن يصبح المزيج لزجاً، بعدها إسكبيه في عبوة صغيرة واستعملي الكريم عند الحاجة، خصوصاً قبيل النوم،

تعمل هذه الوصفة على ترطيب شفتيك ومنحهما النعومة.

2- كريم غني بزيت اللوز: إخلطي مقادير متساوية من زيت اللوز الحلو مع ملعقة من العسل وأخرى من الغليسرين وقومي بدهن شفتيك بهذا الكريم يومياً، وستحصلين على شفاه ناعمة وجميلة بسبب احتواء هذه الخلطة على مواد مغذية ومرطبة للجلد.

3- كريم غني بزيت الورد: ذوَبي ملعقة من شمع النحل على نار خفيفة من ثم امزجي معه 3 ملاعق من زيت الورد مع ملعقتين من زيت جوز الهند وملعقة من الفازلين وأخرى من الغلسرين، اسكبي المزيج في عبوة ورطّبي شفتيك بهذا الكريم يومياً.

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