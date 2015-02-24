غوتشي تطلق مجموعة مستحضرات تجميل متكاملة

تمثل سيدة غوتشي المعروفة بأنوثتها، جمال الدار العريقة، وتحت إشراف التوجيهات الإبداعية من فريدا جيانيني، تطورت سيدة غوتشي بشكل عصري لتصبح مثالاً للقوة، الجرأة والجاذبية، وقد ابتكرت جيانيني من خلال اعتنائها بالتفاصيل الدقيقة، عالماً من الأزياء والإكسسوارات والعطور. وفي استكمال لعناصرها الجمالية، تبرز رؤية جيانيني المميزة لمجموعة مستحضرات التجميل من غوتشي، والتي تعتبر عنصراً محورياً لإطلالتها، حيث يحدد المكياج العديد من مزاياها ويمنحها الثقة والجاذبية. هذا وتتوفر تشكيلة المكياج الجديدة والأولى من غوتشي في باريس غاليري، دبي مول.

مصدر الإلهام

من خلال مستحضرات التجميل، منحت جيانيني، سيدة غوتشي الإضافة الأساسية والمطلقة، حيث تعتبر مجموعة مستحضرات التجميل سيمفونية خاصة لمجوهرات غوتشي وتقنياتها المتطورة، وتقدم المنتجات الحصرية الأداء التقني المثالي، أما مجموعة الألوان الأيقونية من غوتشي فهي تتميز برموز الدار الشهيرة. وتضم المجموعة الأساسية الأولى منتجات Gucci Eye، Gucci Face، Gucci Lip وGucci Nail مع فراشٍ فاخرة ومنتجات التحضير الخاصة بالبشرة، ويمثل إطلاق مستحضرات التجميل من غوتشي الدور الكبير والحصري لـ جيانيني باعتبارها السيدة الوحيدة التي تقود ماركة أزياء، وتشرف على إطلاق تشكيلة مكياج.

في بداية رحلة مستحضرات التجميل من غوتشي الممتدة لأربعة أعوام، تعمقت جيانيني في صميم أرشيف غوتشي لدراسة المواد والألوان، إضافة إلى صور السيدات اللواتي ارتدين أزياء غوتشي على مر السنوات. وركزت جيانيني على الدرجات اللونية التي ظهرت على الأقمشة والجلود في مجموعات الألبسة الجاهزة والإكسسوارات والألوان التي تحمل اسم "الألوان الأيقونية الستة" – الذهبي، الأسود والأحمر والأخضر المائل إلى الأزرق والبرونزي والبني -هي الألوان التي تركز عليها المجموعة. وتنضم إليها مجموعة من الألوان العصرية التي تم الحصول عليها من أقمشة غوتشي مباشرة، حيث كان الحفاظ على الدرجة اللونية الصحيحة أمراً محورياً.

العلبة

استوحت جيانيني الإلهام الخاص بالعلبة من منتجات التجميل الكلاسيكية وأشكال غوتشي، وطبقت المهارة الحرفية المتميزة المتصلة جوهرياً بماركة غوتشي. ويتميز كل منتج بعناصر التصميم التي ابتكرها حرفيو الدار. إذ أن نمط "غوتشيسما" الجريء محفور على العلبة ومرسوم على البودرة، ونجد علامة حرفي غوتشي GG المتشابكين اللماعين في الجهة العلوية لكل واحد من المنتجات، كما وتمت إعادة تصميم شبكة غوتشي المميزة باللون الأسود والذهبي البراقين على علب البودرة، وجاءت هذه الأنماط التراثية بشكل متوازن مع التصميم العصري، حيث استخدمت الأقفال المغناطيسية في علب البودرة، ويتمتع كل منتج بحضور انسيابي وحاد، ويعبر أحمر الشفاه عن جوهر تصميم علبة مستحضرات التجميل من غوتشي، فتصميمه الخارجي مبسط وباللون الأسود، لكنه يكشف عند فتحته عن أسطوانة ذهبية طويلة بنمط GG، يُعيد إلى الأذهان روعة هوليوود القديمة. وقد أصبحت مستحضرات التجميل الغنية بعناصر التصميم الفريدة، من إكسسوارات غوتشي المرغوبة.

الوجه

شارلوت كاسيراغي. وجه مستحضرات التجميل من غوتشي. تجسد الأسلوب الفريد لسيدة غوتشي العصرية، فهي تعكس سيدة غوتشي الفريدة باعتبارها منتجة وكاتبة وفارسة بارعة. وبعيداً عن جمالها الأخاذ، فهي راقية، ناجحة ومميزة، وبالتالي كانت هي الخيار الطبيعي لتكون الوجه الخاص بالمجموعة.