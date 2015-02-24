خطوات مكياج سكارليت جونسون في أوسكار 2015

أذهلت مقدمة جوائز الأكاديمية 2015 سكارليت جونسون حضور حفل جوائز الأوسكار على السجادة الحمراء الليلة الماضية. وتألقت النجمة بإطلالة مشرقة تم تصميمها بشكل حصري لها من قبل مكياج دولتشي آند غابانا (Dolce&Gabanna Beauty)، وسلطت الضوء على أفضل تفاصيل وجهها: الشفتان الرائعتان، والعيون الجميلة.

وأسرت سكارليت، سفيرة عطر ذا ون وعلامة دولتشي آند غابانا للمكياج، الأنظار بمجموعة من المنتجات الرئيسية التي تم استخدامها لإضفاء تأثير مميز من قبل خبيرة مكياج النجوم ماي كوين.

وحول هذه الإطلالة، قالت ماي: "ليس هناك أي شيء فائض أو طاغٍ في هذه الإطلالة. وإن اللمسة الإضافية المتمثلة باللطخات على الشفاه، يعكس جوهر سكارليت".

وأبدعت ماي بنية أساس مثالية باستخدام البرايمر. وعززت إطلالة العيون باستخدام تظليل العيون Duo Eyeshadow باللون Evocative، حيث مررت اللون الداكن على خط الرموش وفي منطقة انحناءة العين. ولإبداع إطلالة تعكس جوهر سكارليت، استخدمت ماي أحدث منتجات دولتشي آند غابانا للمكياج: أحمر الشفاه Dolce Matte بلون Dolce Desire، لإبداع لمسة مستوحاة من لون الجواهر المتألق.

واستخدمت ماي المنتجات التالية لإبداع إطلالة سكارليت الكاملة:

أساس Dolce&Gabbana Perfect Reveal Sheer Radiance Makeup Base

الأساس السائل Dolce&Gabbana Perfect Luminous Liquid Foundation

أحمر الخدودDolce&Gabbana Luminous Cheek Colour باللون Peach

بودرةDolce&Gabbana The Illuminator Powder باللون Eva

كريم العيونDolce&Gabbana Perfect Mono Intense Cream Eye Colour باللون Nude

تظليل العيونDolce&Gabbana Eyeshadow Duo باللون Evocative

ماسكرا Dolce&Gabbana Intense Eyes باللون الأسود

أحمر الشفاه Dolce&Gabbana Dolce Matte باللون Dolce Desire (جديد ربيع 2015؛ يتم إطلاقه في أبريل 2015)