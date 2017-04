SALLY HANSEN تتعاون مع السفيرة العالمية مادلين بول

لابتكار إطلالة أظافر متعددة الطبقات مخصّصة لدار ECKHAUS LATTA

تعاونت Sally Hansen مع سفيرتها العالمية لطلاءات الأظافر، مادلين بول، بغية ابتكار إطلالة أظافر متعددة الطبقات وعصرية مخصّصة لعرض مجموعة دار ECKHAUS LATTA لخريف وشتاء 2015 في أسبوع نيويورك للموضة. وعملت ماديلن بول على باقة واسعة من الدرجات العصرية من لوحة ألوان مجموعة Complete Salon Manicure لابتكار إطلالة أظافر متعددة الطبقات ومعقدة ومزخرفة بتصاميم تحاكي ضربات الفرشاة. ابتكرت بول ثلاث إطلالات أظافر مميزة ومتعددة الطبقات عبر استخدام طلاءات Nude Now، Shoot the Moon، Commander in Chic، Jaded وWine Not من مجموعة Complete Salon Manicure التي تحمل توقيع ماركة SALLY HANSEN.

كما صرّحت مادلين بول حول إطلالة الأظافر التي ابتكرتها قائلة: "اخترنا ثلاثة تراكيب مختلفة بناءً على لوحة الألوان. واستخدمنا اللون الأخضر الفاتح، العنابي الميتاليكي، الكاميل، البنفسجي الداكن والذهبي الوردي. تتمتع الأظافر بقوام باهت ومتعدد الطبقات. ومن خلال إزالة غالبية الطلاء عن الفرشاة، نتمكّن من رسم لطخات طبيعية تصبح شبيهة بالخلايا تحت عدسة المجهر عندما توضع منها عدة طبقات فوق بعضها، ما يساهم في ابتكار نمط فريد يزيّن كلّ ظفر".