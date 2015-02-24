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بالفيديو: شبيهة ميريام فارس تكشف سرّ العناية بالشعر المجعّد!

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الثلاثاء 24-02-2015 19:24

يتعرض الشعر المجعّد إلى مشكلات الجفاف والتكسّر، ما يؤثر سلباً في التسريحة. لذلك تحتاجين إلى عناية خاصّة بهذا الشعر للحفاظ على تموّجاته. تعتبر صاحبات هذا الشعر محظوظات إذ إن التسريحات المموّجة احتلّت عروض الجمال الأخيرة.
وداعاً لمملّس الشعر وللانتظار ساعات عند المصفّف! أصبح بإمكانك ـ سيدتي ـ أن تحصلي على شعر لافت بتموّجاته، على طريقة ميريام فارس.

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تابعي " خطوات سيدتي" مع شبيهة ميريام فارس بشعرها لمعرفة طريقة تحضير خلطة طبيعية تغذّي الشعر المجعّد وتحافظ على تموجاته ولمعانه لوقت طويل:

 

 

 

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تابعي أيضاً:

تساريح مميّزة تُناسب اكسسوارت الشعر الشتوية

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سيدتي

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