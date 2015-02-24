إهمال علاج البهاق يؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد

البهاق من الأمراض الجلدية التى تصيب البعض نتيجة أسباب عديدة، كما يعد أحد الأمراض المسببة لسرطان الجلد.

تقول الدكتورة رشا قاسم أخصائية أمراض الجلدية إن البهاق هو مرض نقص إفراز مادة الملامين نتيجة حدوث بعض الاضطرابات فى الغدد الصبغية بالجلد، مما يؤدى إلى زيادة ظهور مساحات من البقع البيضاء بالجسم خاصة الأطراف الأربعة والرقبة وباقى أنحاء الجسم، كما تمثل الإصابة بسرطان الجلد أحد مضاعفات مرض البهاق.

أسباب الإصابة بالبهاق

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نصائح مهمة لمرضى البهاق

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البهاق.. أسبابه وطرق علاجه

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>أشارت د. رشا إلى أن هناك أسبابا وعوامل عديدة تؤدى للإصابة بمرض البهاق أهمها:>1) عوامل وراثية.>2) حدوث خلل بالغدة الدرقية.>3) خلل بالجهاز المناعى.>4) الجروح الناتجة عن إصابات الحوادث والعمليات الجراحية.>5) الاضطرابات العصبية والنفسية والقلق والتوتر.>ولذلك تنصح رشا ببعض النصائح المهمة والضرورية لمرضى البهاق والتى منها:>1) تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة سطوعها خاصة أوقات الذروة بشكل مباشر لتفادى أشعتها الفوق بنفسجية.>2) يجب استخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس حتى فى فصل الشتاء.>3) ضرورة المواظبة على المتابعة الدورية لدى الطبيب المختص للاطمئنان من عدم تعرض المريض لمضاعفات البهاق مثل سرطان الجلد.>4) ممنوع تماما على مرضى البهاق التعرض لحمامات الشمس بالشواطئ الساحلية.