“السروي” يتفقد المعاهد الأزهرية لمتابعة العملية التعليمية

تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم يرافقه الشيخ سعيد عبدالله مدير عام المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس معهد المستقبل الأزهري النموذجي بنين بحي فيصل والذي يشمل على مراحل الابتدائية و الإعدادية والثانوية.

وتابع السروي انتظام العملية التعليمية بمعهد السويس الإعدادي الأزهري، بضاحية الملاحة، بحى السويس، وفذلك فى إطار متابعة العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية ،والتأكيد على دور الأزهر الدينى والتعليمى فى المجتمع.

وطالب المحافظ من المعلمين بالمعاهد الأزهرية، التواصل المستمر بينهم والطلاب فى كل المجالات ،وعدم اقتصار ذلك على التتعليم فقط، مؤكداً على على أهمية غرس القيم الأصيلة وتعاليم ديننا الحنيف وكيفية الاستفادة منها فى الحياة.

رافق المحافظ العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ومديرى ومشايخ المعاهد الأزهرية بالسويس.