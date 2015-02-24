مستشار الأمن القومى الروسى يزور مصر فى مارس بدعوة من فايزة أبو النجا

يزور مستشار الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف، القاهرة، فى الأسبوع الأول من مارس، بناءً على دعوة من السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى.

وقالت مصادر، إن الجانبين سيجريان مشاورات بشأن مختلف القضايا فى المنطقة والمتعلقة بالأمن الدولى، إضافةً إلى متابعة تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقاهرة، والتى تمت أوائل الشهر الجارى، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى خلال الزيارة.

روسيا تعلن استعدادها لمد مصر بأنظمة الدفاع الجوى الروسى "بالما" و"سوسنا"