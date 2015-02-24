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محكمة جنوب القاهرة: وزعنا الرموز الانتخابية على 302 مرشح ونتلقى الطعون

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محكمة جنوب القاهرة: وزعنا الرموز الانتخابية على 302 مرشح ونتلقى الطعون محكمة جنوب القاهرة: وزعنا الرموز الانتخابية على 302 مرشح ونتلقى الطعون
قال المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إن المحكمة انتهت اليوم، الثلاثاء، من توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية التابعة لجنوب القاهرة، مؤكدًا استمرار تلقى الطعون الانتخابية بلجنة الانتخابات بمجمع محاكم جنوب القاهرة الابتدائية .

وأضاف رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرشحين الذين تم توزيع الرموز الانتخابية عليهم فى جميع الدوائر بلغ عددهم 302 مرشح، بعدما تم استبعاد 4 مرشحين فقط من بين 306 مرشحين تقدموا بأوراقهم إلى المحكمة خلال أيام فتح باب الترشح لخوض سباق الانتخابات البرلمانية 2015، مضيفا أنه تم استبعاد قائمتين أيضا من بين 8 قوائم تقدموا للانتخابات البرلمانية.

وأضاف خليفة أن المستبعدين الأربعة تم استبعاد اثنين منهم، بسبب الكشف الطبى، كما تم استبعاد الثالث، لحصوله الابتدائية فقط والأخير تم استبعاده بعدما تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية وتم تسليمه إلى النيابة للتحقيق بشأنه. وقال خليفة إن هناك 8 قوائم تقدموا للمحكمة لخوض الانتخابات وتم قبول أوراق 6 منهم وهم فى حب والنور وصحوة مصر والتحالف الجمهورى وتحالف تيار الاستقلال وائتلاف الجبهة المصرية، حيث تم قبولهم جميعا فيما تم رفض قائمتى نداء مصر والعدالة الاجتماعية، لعدم اكتمال أوراق الترشيح الخاصة بهم حيث لم يكونوا مستوفين أسماء 90 مرشحا منهم 45 احتياطيا.

وأكد رئيس المحكمة أنها قدمت كل التوكيلات لجميع المتقدمين سواء قوائم أو مستقلين وأنه لم يتم استبعاد أحد بسبب العمل السياسى أو انتمائه لأى أحزاب من عدمه.

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