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محافظ السويس: استمرار العمل بالمنظومة الحالية لجمع القمامة بالمحافظة

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محافظ السويس: استمرار العمل بالمنظومة الحالية لجمع القمامة بالمحافظة محافظ السويس: استمرار العمل بالمنظومة الحالية لجمع القمامة بالمحافظة

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس أنه تم تأجيل “منظومة جمع القمامة” من المنازل بأحياء السويس لحين توفير الاعتمادات اللازمة لشراء المعدات بالإضافة إلي توفير العمالة اللازمة لذلك.

وأشار المحافظ إلي أنه سيتم مخاطبة الدكتورة ليلي إسكندر وزير التطوير الحضري باحتياجات المحافظة لتطبيق المنظومة.

وجاء ذلك بعد الاجتماع بجميع العاملين بجهاز النظافة وفريق العمل الممثل لوزراة التطوير الحضري ظهر اليوم بالديوان العام والاستماع إلي المشاكل الحالية التي تواجه عمال النظافة، في ظل قرار مجلس الوزراء بعدم إجراء أي تعاقدات جديدة في الوقت الحالي .

وحضر اللقاء شعبان حمدان مدير جهاز النظافة ورؤساء الأقسام بالجهاز.

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