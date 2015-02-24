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الحبس 15 سنة لشبكة تبادل الزوجات في مدينة نصر

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الحبس 15 سنة لشبكة تبادل الزوجات في مدينة نصر الحبس 15 سنة لشبكة تبادل الزوجات في مدينة نصر

 

أرشيفية

قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس لتبادل الزوجات بمدينة نصر 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 2500 جنبه.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الرئيسي، ويعمل محاميًا وعضوًا بنقابة المحامين، بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة، ورتب اللقاءات مع الراغبين في التبادل والتحدث معهم وتصويرهم عبر الإنترنت وسكايب، ثم يحدد العنوان وميعاد ارتكاب الرذيلة، على أن يكونوا عبارة عن 4 أفراد كل رجل يصطحب زوجته لتتم عملية التبادل.

وأضافت التحقيقات أن هواتف المتهمين تحتوى على صور خادشة للحياء وعليها مقاطع جنسية لتبادل الزوجات.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بفعل ذلك برغبتهم، حيث اعترفت المتهمتان بأنهما تقومان بذلك دون إكراه من زوجيهما.

كانت معلومات وردت إلى العقيد “تامر سمير الشاهد” مدير قسم الإتجار بالبشر، والعقيد شريف إلهامى، تفيد بقيام محام بإنشاء صفحة إلكترونية لتبادل الزوجات، وأن المقابلات تتم من خلال الإنترنت، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، وبعد استخراج إذن من النيابة العامة تم ضبط «خالد. ف» محام وزوجته «نشوى. ن» ربة منزل، ورجل آخر وزوجته، وذلك أثناء ممارستهم الدعارة والجنس متبادلين كل منهما زوجة الآخر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بتفريغ هواتفهم المحمولة وإرسال ملابسهم إلى المعمل الجنائي.

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