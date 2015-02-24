أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

غدًا.. وزير خارجية فلسطين يلتقى نظيره الروسى فى موسكو

Google+ Print
غدًا.. وزير خارجية فلسطين يلتقى نظيره الروسى فى موسكو غدًا.. وزير خارجية فلسطين يلتقى نظيره الروسى فى موسكو
أعلن السفير الفلسطينى لدى روسيا الاتحادية فايد مصطفى، أن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى سيصل، غدًا الأربعاء، إلى موسكو، حيث سيلتقى مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

وقال السفير الفلسطينى فى مؤتمر صحفى فى موسكو، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالات الأنباء الروسية إن المحادثات المرتقبة بين الجانبين ستتركز على بحث جملة من القضايا، بما فيها إصدار القرار عن مجلس الأمن الدولى بشأن فلسطين.

وأشار مصطفى إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعتزم زيارة روسيا خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن عباس يأمل فى المشاركة فى الاحتفال بالذكرى الـ70 للانتصار فى موسكو، مضيفًا أن الجانب الفلسطينى لم يحصل على دعوة حتى الآن.

يذكر أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى يقوم بزيارة إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا، فضلاً عن الدعم الروسى لمصر داخل مجلس الأمن الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365