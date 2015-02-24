غدًا.. وزير خارجية فلسطين يلتقى نظيره الروسى فى موسكو

أعلن السفير الفلسطينى لدى روسيا الاتحادية فايد مصطفى، أن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى سيصل، غدًا الأربعاء، إلى موسكو، حيث سيلتقى مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

وقال السفير الفلسطينى فى مؤتمر صحفى فى موسكو، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالات الأنباء الروسية إن المحادثات المرتقبة بين الجانبين ستتركز على بحث جملة من القضايا، بما فيها إصدار القرار عن مجلس الأمن الدولى بشأن فلسطين.

وأشار مصطفى إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعتزم زيارة روسيا خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن عباس يأمل فى المشاركة فى الاحتفال بالذكرى الـ70 للانتصار فى موسكو، مضيفًا أن الجانب الفلسطينى لم يحصل على دعوة حتى الآن.

يذكر أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى يقوم بزيارة إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا، فضلاً عن الدعم الروسى لمصر داخل مجلس الأمن الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة.