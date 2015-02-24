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الحماية المدنية : 5 قتلى فى انهيار صخرى شرق الجزائر

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الحماية المدنية : 5 قتلى فى انهيار صخرى شرق الجزائر الحماية المدنية : 5 قتلى فى انهيار صخرى شرق الجزائر
قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية فى انهيار صخرى عند مدخل نفق فى بجاية شرق الجزائر بحسب ما أكدت الحماية المدنية لوكالة فرنس برس.

وقال العقيد فاروق عاشور المتحدث باسم الحماية المدنية "انهارت صخور على حافلة لنقل المسافرين وسيارة خاصة ما تسبب فى مقتل خمسة اشخاص واصابة ثمانية بجروح"، وأضاف المسؤول أن "هذه الحصيلة مؤقتة وعملية الإنقاذ ما زالت جارية".

وانتشرت صور للحادث فى مواقع التواصل الإجتماعى اظهرت الحافلة تحت صخرة كبيرة وسيارة أخرى مدفونة تحت الصخور، غير بعيد من نفق أوقاس ببجاية شرق الجزائر.
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