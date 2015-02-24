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المحكمة العسكرية بالسويس تؤجل قضية "مظاهرات يناير 2012" إلى 28 فبراير

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المحكمة العسكرية بالسويس تؤجل قضية "مظاهرات يناير 2012" إلى 28 فبراير المحكمة العسكرية بالسويس تؤجل قضية "مظاهرات يناير 2012" إلى 28 فبراير
قررت المحكمة العسكرية بالسويس ظهر اليوم، الثلاثاء، تأجيل القضية المتعلقة بأحداث مظاهرات 25 يناير 2012، والتى كانت بمحيط مديرية أمن السويس وشهدت وفاة 9 وإصابة 22 آخرين والمتهم فيها 33 شخصا، إلى 28 فبراير الحالى.

قال والد الشاب على سليمان، أحد المتوفين خلال الأحداث لـ"اليوم السابع"، إنهم حضروا الجلسة اليوم بمقر المحكمة والنيابة العسكرية بمنطقة الملاحة بالسويس وقررت المحكمة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بالقضية، موضحًا أن أسر المتوفين والمصابين تحدثوا مع القاضى وطالبوه بضم متهمين جدد بالقضية.

وأضاف أن القضية كانت بنيابة السويس بمجمع المحاكم وفوجئوا منذ أسابيع قليلة بتحويلها إلى المحكمة العسكرية، موضحا أنهم توجهوا عقب جلسة اليوم إلى المستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس للمطالبة بضم متهمين جدد للقضية بتهمة قتل أبنائهم.

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