مباحث البرلس تكشف قتل فتاة لوالدتها وإشعال النيران فى جثتها بكفر الشيخ

كشفت مباحث البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرائد محمد عماد رئيس مباحث البرلس غموض حادث العثور على جثة "غادة.ن.ف" 35 سنة بقرية السمنودى مركز البرلس، وبها طعنات عديدة فى الوجه، ومحترقة.

وكان "أشرف ع.ب" 45 سنة مقيم بقرية تلقى اتصالاً تليفونياً من مجهولين بإبلاغه بقيامهم بقتل زوجته وأنهم أشعلوا النيران فى جسدها وسط الحقل وقاموا باختطاف نجلته أثناء وجودها مع المجنى عليها، وهددوه بأنهم سيقومون بذبح الابنة خلال ساعات وإعادتها إليه جثة هامدة مفصولة الرأس عن الجسد وتوجه لمركز شرطة البرلس وأبلغ بالحادث.

وأمر اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، ونجحت المباحث من كشف غموض الحادث البشع، حيث تبين أن وراء قتلها ابنتها 18 سنة، وذلك بعد ظهورها أثناء عرض متهمين على النيابة، حيث إنه بتضييق الخناق عليها اعترفت أمام رجال المباحث، بأنها هى التى قتلت أمها ضربا بشومة انتقاماً منها، كما قامت بمحاولة حرق جثتها لشكها فى سلوكها ولقيامها بالتعدى عليها بالضرب بصفة مستمرة.