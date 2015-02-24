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ريال مدريد يعتزم افتتاح أكاديميتين لكرة القدم في ميامي لمساعدة المحتاجين

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ريال مدريد يعتزم افتتاح أكاديميتين لكرة القدم في ميامي لمساعدة المحتاجين ريال مدريد يعتزم افتتاح أكاديميتين لكرة القدم في ميامي لمساعدة المحتاجين

(إفي): أعلنت مؤسسة نادي ريال مدريد الإسباني أنها ستفتتح أكاديميتين لكرة القدم في مدينة ميامي الأمريكية بهدف مساعدة الأطفال وتنمية القيم الرياضية في الأحياء الفقيرة بالمدينة.

يقام هذا المشروع، الذي تم تقديمه الليلة الماضية في ميامي، بالتعاون مع مؤسسة "الدراسات العالمية" ويسعى للمساهمة في دمج الجاليات التي تتحدث الإسبانية داخل المجتمع في ولاية فلوريدا.

وصرحت لـ(إفي) ماريا دياز رئيسة مؤسسة "الدراسات العالمية"، بأن الغرض من افتتاح الأكاديميتين هو مساعدة الأطفال المحتاجين على القيام بأنشطة خارج الدراسة، مبينة أن المشروع يهدف لتأهيل أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام.

ويسعى ريال مدريد عبر هذا المشروع لتعليم الأطفال مجموعة من أبرز القيم مثل القيادة والعمل الجماعي والالتزام والمسئولية، ولكن لم يتم الكشف عن موعد افتتاح الأكاديميتين.

يشار إلى أن ريال مدريد قد افتتح في السابق أكاديميات لأغراض اجتماعية في ولايات أمريكية أخرى من بينها تكساس وفرجينيا.

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