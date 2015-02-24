الفيفا يقترح إقامة مونديال قطر 2022 بين نوفمبر وديسمبر

(إفي): اقترحت مجموعة العمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تقوم بإعداد التقويم الدولي للمباريات خلال الفترة بين عامي 2018 و2024 ، أن يقام مونديال قطر 2022 بين نهاية نوفمبر ونهاية ديسمبر، باعتبار أنها الفترة الأنسب للحدث.

وسيتم مناقشة التواريخ المقترحة من مجموعة العمل، التي عقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة اجتماعها الثالث والأخير بعد عملية مشاورات استمرت ستة أشهر، في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لللفيفا يومي 19 و20 مارس في زيورخ.

وقال الفيفا في بيان "بالنظر إلى أن المدينتين المرشحتين لتنظيم دورة الألعاب الشتوية 2022 -ألماتي (كازاخستان) وبكين (الصين)- تخططان لتنظيم الدورة خلال الفترة من الرابع إلى 20 فبراير، فيما سيبدأ شهر رمضان في الثاني من أبريل 2022 ، فضلا عن الأحوال الجوية من ارتفاع دائم في درجات الحرارة تسود من مايو إلى سبتمبر في قطر، فإن الخيار الوحيد الفعال هو نافذة نوفمبر-ديسمبر".

وشدد في البيان على أنه "لأسباب قانونية، فإن النسخة 22 لكأس العالم يجب أن تقام في إطار جدول مباريات عام 2022"، وأوضح أن التواريخ المقترحة تتمتع بدعم الاتحادات الستة القارية المنضوية تحت لوائه، رغم أن ممثلي بطولات الدوري شددت من جديد "على تأثير إقامة المونديال في نوفمبر-ديسمبر على مسابقاتها".

ويتضمن المقترح تقليل عدد أيام منافسات المونديال، وهو ما سيتم تبعا لجدول المباريات وعدد مقرات البطولة.

كما طرحت مجموعة العمل خيار إقامة بطولة كأس القارات 2021 في بلد غير قطر، خلال تاريخ يونيو-يوليو، مع منح قطر استضافة بطولة أخرى، على الأرجح كأس العالم للأندية، كحدث تتم فيه تجربة المونديال، في نوفمبر-ديسمبر 2021.

وبحسب الفيفا، سواء في اجتماع اليوم أو في الاجتماعات السابقة لمجموعة العمل التي يترأسها رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا الشيخ سلمان بن إبراهيم، تمت دراسة تواريخ محتملة "بحثا عن أقل تأثر تتعرض له جداول المسابقات المحلية والدولية".

وقال الشيخ سلمان "إننا راضون جدا، بعد النظر بتعمق في الآراء المختلفة والمحادثات التي عقدت مع كل الأطراف، نعتقد أن هذا هو الحل الأفضل لجدول 2018-2024 الدولي، ولكرة القدم بشكل عام".