الويفا يدعم مقترح إقامة مونديال قطر في الشتاء

(إفي): أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الثلاثاء عن دعمه لتوصية الاتحاد الدولي (فيفا) بإقامة مونديال قطر 2022 بين نهاية نوفمبر ونهاية ديسمبر من ذلك العام، مشيرا إلى أنه لا يرى عوائق تهدد موسم 2022/2023 إذا ما تم في النهاية إقرار المقترح.

وقال الويفا في بيان "لمصلحة اللاعبين والجماهير، يعتقد الويفا أن الحدث يجب أن يقام في الشتاء، والآن سيتم انتظار القرار النهائي للجنة التنفيذية للفيفا يومي 18 و19 مارس 2015".

وأشار الاتحاد الذي يترأسه الفرنسي ميشيل بلاتيني في البيان إلى أنه لا يرى صعوبات كبيرة في إعادة تخطيط برنامج مسابقاته لموسم 2022/2023 إذا ما تم إقرار المقترح، في الوقت الذي يقر فيه بأنه "سيكون من الضروري تقليص المسابقة، ومن ثم تقليص فترة ضم اللاعبين" لمنتخباتهم.

واقترحت مجموعة العمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تقوم بإعداد التقويم الدولي للمباريات خلال الفترة بين عامي 2018 و2024 ، اليوم أن يقام مونديال قطر 2022 بين نهاية نوفمبر ونهاية ديسمبر، باعتبار أنها الفترة الأنسب للحدث.

وقال الفيفا في بيان "بالنظر إلى أن المدينتين المرشحتين لتنظيم دورة الألعاب الشتوية 2022 -ألماتي (كازاخستان) وبكين (الصين)- تخططان لتنظيم الدورة خلال الفترة من الرابع إلى 20 فبراير، فيما سيبدأ شهر رمضان في الثاني من أبريل 2022 ، فضلا عن الأحوال الجوية من ارتفاع دائم في درجات الحرارة تسود من مايو إلى سبتمبر في قطر، فإن الخيار الوحيد الفعال هو نافذة نوفمبر-ديسمبر".

كما تضمن المقترح تقليل عدد أيام منافسات المونديال، وإقامة بطولة كأس القارات 2021 في بلد غير قطر، خلال تاريخ يونيو-يوليو، مع منح قطر استضافة بطولة أخرى، على الأرجح كأس العالم للأندية، كحدث تتم فيه تجربة المونديال، في نوفمبر-ديسمبر 2021.