الصحافة الإيطالية تواصل الإشادة بصلاح ' الحاسم '

واصلت صحيفة "كوريير ديللو سبورت" الإيطالية إشادتها بالنجم المصري محمد صلاح بعد الأداء الرائع مع فيورنتينا، مشيرة إلى أنه أصبح لاعبا حاسما لفريق الفيولا سريعا.

الصحيفة التي تعد من أبرز ثلاثة صحف رياضية بإيطاليا أثنت على صلاح بعد هدفه في مرمى تورينو، والذي جاء بعد دخوله بديلا أثناء المباراة.

وكان صلاح قد سجل ثاني أهدافه مع الفريق في مباراة الدوري الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين فيورنتينا وتورينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح أنسى متابعي فيورنتينا نجم الفريق السابق خوان كوادرادو والذي رحل إلى تشيلسي.. إذ أكدت اقتناع المدرب فينشينزو مونتيلا بقدرات الدولي المصري منذ وصوله لمدينة فلورانس، على الرغم من حذره الدائم بالدفع باللاعبين الجدد..ولكن مع صلاح، لقد كان حبا من أول نظرة.

وحذرت الصحيفة مونتيلا من وضع صلاح تحت الضغط، عن طريق الاعتماد عليه بشكل كبير في المباريات الهامة مثل لقاء توتنام القادم في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن صلاح بات يشعر جمهور فيورنتينا بالثقة على الرغم من قدومه منذ أيام قليلة.

جماهير فيورنتينا

الموقع الرسمي لجمهور الفيولا (فيورنتينا دوت أي تي) لم ينس أيضا الإشادة بنجم بازل السابق.. إذ أكد أن ما قام به صلاح حتى الآن لم يكن هو شخصيا يحلم به ولم يتوقعه جمهور الفيولا منه أيضا.

وأكد أيضا أن صلاح إضافة قوية للفريق الإيطالي ودخل في منافسة قوية منذ البداية مع الثلاثي الهجومي كوما باباكار، ألبرتو جيلاردينو وماريوز جوميز.

ووصف الموقع مدرب الفريق مونتيلا بالمحظوظ بعد أداء لاعبه المصري.. إذ أكد أن قائد الفيولا لم يجد فقط لاعبا موهوبا، بل أيضا مهاجما حاسما.