اتحاد الدوريات الأوروبية يرفض إقامة مونديال قطر في الشتاء

(إفي): أعرب اتحاد دوريات المحترفين لكرة القدم في أوروبا اليوم عن رفضه لمقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إقامة مونديال 2022 في قطر "خلال الفترة بين 19 نوفمبر و23 ديسمبر" لأنه "سيتسبب ويؤدي إلى أضرار كثيرة بسير المنافسات المحلية".

وذكر الاتحاد أن (الفيفا) تقدم خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة بالاقتراح وأن "الدوريات والأندية تمسكت بالحل المشترك كي يقام المونديال في مايو".

وأكد الاتحاد أن "هذا المقترح جاء بناء على دراسة حول أشياء مقبولة تماما، سواء من ناحية الأحوال الجوية وظروف الطقس المناسبة بالنسبة للاعبين وكذلك للجمهور"، خلال بيان له.

كانت مجموعة العمل بـ(الفيفا)، التي تقوم بإعداد التقويم الدولي للمباريات خلال الفترة بين عامي 2018 و2024 ، قد اقترحت اليوم أن يقام مونديال 2022 بين نهاية نوفمبر ونهاية ديسمبر، باعتبار أنها الفترة الأنسب للحدث.

وستتم مناقشة التواريخ المقترحة من مجموعة العمل، التي عقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة اجتماعها الثالث والأخير بعد عملية مشاورات استمرت ستة أشهر، في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لللفيفا يومي 19 و20 مارس في زيورخ.

كما طرحت مجموعة العمل خيار إقامة بطولة كأس القارات 2021 في بلد غير قطر، خلال تاريخ يونيو/حزيران-يوليو/تموز، مع منح قطر استضافة بطولة أخرى، على الأرجح كأس العالم للأندية، كحدث تتم فيه تجربة المونديال، في نوفمبر-ديسمبر 2021.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والاتحاد الدولي للاعبين (فيفبرو) كانا قد أعربا عن موافقتهما على تعديل المواعيد كي تجرى البطولة شتاء.