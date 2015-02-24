ملاذ رومانسي خاص بالزوجين

هل ترغبين بالهروب مع زوجك، بعيداً عن صخب الحياة وهمومها، مع الاستمتاع بأجواء رومانسية وسط الطبيعة؟

"سيدتي نت" يعرض عليك الإقامة في كوخ يربض في أعلى الأشجار!

تمّ تصميم هذا الكوخ الصديق للبيئة كملاذ رومانسي دافئ مخصّص للزوجين، حتى يهنآ بأجواء هادئة، على أرض محلاة بزهور الجريس الزرقاء ومحاطة بالأشجار عريضة الأوراق والمزينة بالسناجب ذات اللون الأحمر الغريب!

تحوط جدران عازلة للصوت الكوخ المؤثّث بفرن غاز وثلاجة صغيرة ومدفأة، فضلاً عن سرير مزدوج يسمح بالتحديق في النجوم قبل النوم، وحمّام.

يقع هذا الكوخ على 11 جذعاً من خشب اللاريس، في غابة بمساحة 190 فداناً في "بروتشلوك" بجنوب "وايلز"، بــ"اسكتلندة"، وتعود ملكيته إلى جورج وجولي نيكلسون.

تصل تكاليف الإقامة لمدّة ليلتين في هذا الكوخ 460 دولاراً أمريكياً. ويمكن الحجز من خلال Canopy and Stars الموجودين في "بريستول".

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