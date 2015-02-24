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أردوغان للمعارضة: نفتخر بعملية نقل ضريح سليمان شاه

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أردوغان للمعارضة: نفتخر بعملية نقل ضريح سليمان شاه أردوغان للمعارضة: نفتخر بعملية نقل ضريح سليمان شاه

رجب طيب أردوغان

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنَّ الاتهامات، والإهانات التي يوجهها رئيس حزب معارض لرئيس الجمهورية، ورئيس ، ورئيس هيئة الأركان، والجنود، لا يمكن للعقل أن يحتملها، فعلى أولئك الذين يستهدفون الحكومة، والقوات المسلحة باتهاماتهم، أنَّ ينظروا إلى أنفسهم مع من يقفون، في إشارة إلى ردود الأفعال التي أبدتها المعارضة التركية حيال نقل رفات سليمان شاه.

وأضاف أردوغان في كلمته باجتماع المخاتير الثالث في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة: “نحن نرى الجهود المكثّفة التي يبذلها البعض، من أجل خلق تصور سلبي تجاه عملية “سليمان شاه” العسكرية، رغم أن جميع نواحي العملية، تشكل مصدرًا للفخر والاعتزاز، إن ما يقال عن العملية قد تجاوز حد الجهل والافتراء، مع العلم أن القضية تتسم بالوضوح والجَلاء، فالمنطقة تشهد حالة من الفوضى والاشتباكات، ونحن نمتلك في تلك المنطقة عددًا من الجنود، لذلك، هل من المنطقي ترك أولئك الجنود في خضم تلك الفوضى، أو إلقاؤهم في أوار تلك النار من دون أي معنى؟ بالطبع لا”.

يُذكر أن الجيش التركي نفذ عمليتين متزامنتين، مساء السبت الماضي، الأولى لنقل ضريح “سليمان شاه”، جد مؤسس الدولة العثمانية، والجنود الأتراك الذين كانوا يحمون الضريح إلى تركيا، والثانية للمنطقة التي سيتم نقل الرفات إليها مؤقتًا، وهي قرب قرية “أشمة”، غرب مدينة “عين العرب” (كوباني) بسوريا، ورفع العلم التركي هناك.

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